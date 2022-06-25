ABD basınından çarpıcı analiz: Erdoğan'ın 'U' dönüşünün sebebi bu...

‘ERDOĞAN’IN PARAYA İHTİYACI VAR’





‘SUUDİ ARABİSTAN, İRAN’A KARŞI TÜRKİYE’YE İHTİYAÇ DUYUYOR’





İlişkilerin yıllardır kopma noktasında olduğu Ankara-Riyad hattında yaşanan yakınlaşma, uluslararası basında da yakından takip ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinden sonra çarşamba günü de Prens Selman Ankara'ya geldi. Erdoğan'ın muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesinin ardından sert eleştiriler yönelttiği Selman ile görüşmesi ve iki ismin görüntüleri uluslararası kamuoyunda da gündem oldu.Sözcü'nün aktardığına göre, ABD'de devlete bağlı yayın organı Voice of America, Prens Selman'ın Ankara ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir yazı yayımladı. Yazıda, görüşmede verilen olumlu mesajlara ve Ankara-Riyad hattındaki yakınlaşmaya rağmen iki ülke arasında güvensizliğin devam ettiği ifade edildi.Dorian Jones imzalı yazıda, Erdoğan ve Selman arasında yıllardır süren gerilimin ardından Türk yetkililerin Suudi prensin ziyaretini “ilişkilerde yeni bir dönem” olarak sunduğu belirtildi. Yazıda, ünlü ekonomist Timothy Ash'in “Erdoğan'ın diplomatik U dönüşü ekonomik gerekliliklerin bir sonucu” değerlendirmesine de yer verildi.Türkiye'de gelecek yıl düzenlenecek seçimlere dikkat çeken Ash, “Türkiye'deki makroekonomik durum epey zorlu. TL'de değer kaybı sürüyor, bu nedenle Erdoğan'ın gerçekten de paraya ihtiyacı var. Seçim öncesinde biraz istikrar sağlamak için dövize ihtiyaç duyuyor” dedi.Öte yandan Voice of America'ya konuşan uzmanlar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında son dönemde dikkat çeken yakınlaşmaya rağmen ikili ilişkilerde karşılıklı güvensizliğin ve şüphelerin sürdüğünü ifade etti. Uzmanlara göre, Ankara-Riyad hattındaki yakınlaşmanın bir nedeni de İran'la ilgili endişelerin yanı sıra güvenlik ve savunma konuları.Londra merkezli Energy Club'un başkanı Mehmet Öğütçü, “Suudiler, İran'a karşı Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. ABD'nin önceliğinin Çin'i kontrol etmek olduğunu biliyorlar. Bu nedenle Türkiye göz ardı edemeyecekleri bir ülke. Ama bu karşılıklı bir alışveriş. Bu nedenle ekonomi, siyaset ve güvenlik alanındaki çıkarlar da sürece dahil” diye konuştu.Yazıda, Prens Selman'ın seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomik destek olmakta isteksiz olabileceği de ifade edildi.