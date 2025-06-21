ABD basınından çarpıcı Trump iddiası

GÖRÜŞMENİN ADRESİ TÜRKİYE
Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Başkan Trump'ı arayarak İran ve ABD'li temsilcileri bir araya getirmek amacıyla İstanbul'da toplantı önerdi. Teklife sıcak yaklaşan Trump, eğer bir diplomatik açılım ihtimali doğarsa Başkan Yardımcısı James David Vance ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Türkiye'ye gönderebileceğini ve hatta gerekirse kendisinin de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
HAMANEY NE DİYECEK?
Türk tarafı, öneriyi derhal İran liderlerine iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temasa geçtiği bildirildi. Ancak İranlı yetkililer, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in onayının gerektiğini belirtti. Axios'a konuşan ABD'li kaynaklara göre, güvenlik gerekçeleriyle saklandığı belirtilen Hamaney'e ulaşılamadı. Görüşme için gerekli olan onay sağlanamayınca planlanan temas iptal edildi.
İRAN MEDYASI DOĞRULADI
İran basını da gelişmeleri doğrularken, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mesajın detaylarını şöyle aktardı:
"Trump, Erdoğan'a; Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve gerekirse kendisinin dahi Pezeşkiyan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu iletti."