Samanyolu Haber /Dünya / ABD basınından dikkat çeken iddia: Esad Suriye'den nasıl kaçtı? /12 Aralık 2024 14:26

ABD basınından dikkat çeken iddia: Esad Suriye'den nasıl kaçtı?

Suriye'de Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçışının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, Esad'ı ülkeyi terk etme teklifinin Rusya'dan geldiği bildirildi.

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Suriye’de Heyet eş-Şam Tahrir’in (HTŞ) Şam’ı ele geçirmesinin ardından, ülkede Beşar Esad yönetimi resmen son buldu. Esad ülkeden kaçarken, devrik liderin kaçışına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya devam etti.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Esad’ın Suriye’yi terk etmeye Rusya tarafından ikna edildiğini belirtti. Esad’ın HTŞ liderliğindeki gruplara karşı savaşı kaybedeceğinin anlaşılması üzerine, kendisine derhal Suriye’yi terk etmesinin teklif edildiği bildirildi.

Esad Suriye’den kaçmasının ardından Rusya’ya sığınırken, Kremlin’den bir kaynak, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin’in Rus istihbaratına, Esad’ı bekleyen tehlikenin ‘neden geç olana kadar’ tespit edilemediğini soruduğunu bildirdi.

UÇAĞIN UYDU ALICILARI KAPATILMIŞ
İsimsiz kaynak, Esad’ın kaçırılışını Rusya istihbaratının organize ettiğini söylerken, Esad’ı taşıyan uçağın takip edilememesi için uydu alıcılarının kapatıldığı kaydedildi.

Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi’nin başkanı Ruslan Pukhov ise, Esad’ın kaçmaması durumunda sonunun Saddam Hüseyin ve Kaddafi gibi örnekler gibi olacağı vurgusunda bulundu.

Esad’ın Rusya’ya sığınması teklifinin Rusya Devlet Başkanı Putin’e ait olduğu bildirilmişti.
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