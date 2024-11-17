Samanyolu Haber /Dünya / ABD basınından flaş iddia: Ukrayna'ya Rusya karşısında 'silah' izni /17 Kasım 2024 22:09

ABD basınından flaş iddia: Ukrayna'ya Rusya karşısında 'silah' izni

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

SHABER3.COM

ABD'nin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Ukrayna'ya ABD yapımı silahları kullanmasına izin verdiği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

İLK SALDIRIDA...
Söz konusu kararın Ukrayna-Rusya savaşında ABD politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını öne sürerek, Rusya topraklarına yönelik ilk saldırılarda muhtemelen 300 kilometre menzile sahip ATACMS roketlerinin kullanılacağını aktardı.

Beyaz Saray tarafından karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD basınından flaş iddia: Ukrayna'ya Rusya karşısında... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:42:37