ABD başka ülkelere 60 milyon doz aşı dağıtacak

ABD, ülkedeki düzenleyici otoritelerin henüz yaygın kullanımına onay vermediği AstraZeneca aşısını ihtiyacından çok stoklamakla eleştiriliyordu. Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Joe Biden, 4 milyon doz AstraZenaca aşısını, bu aşıya kullanım onayı veren Meksika ve Kanada ile paylaşacaklarını duyurmuştu.





BBC Türkçe'nin haberine göre Hindistan'da yaşanan Covid krizi de, ülkenin sağlık kaynaklarını paylaşıma açması doğrultusunda Biden yönetimi üzerindeki basıncı artırmıştı.





Beyaz Saray, ülkedeki aşıların kullanımını regüle eden FDA'nın incelemesinin ardından ilk etapta 10 milyon doz aşının başka ülkelere gönderilebileceğini kaydetti. Açıklamaya göre, paylaşılacak aşıların geri kalan 50 milyon dozluk bölümü hala üretim aşamasında.





Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gönderilecek aşı dozlarının FDA incelemesinden geçirildikten sonra ülkelere iletileceğini belirterek, "Planlamayla ilgili yeni detayları ve aşıların gönderileceği ülkeleri daha sonra açıklayacağız" dedi.







Covid salgınının kasıp kavurduğu Hindistan'daki üreticilere aşının hammaddesinin sağlanacağı da daha önceden duyurulmuştu.





BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, diğer ülkelerdeki Covid salgınının tırmanışa geçtiği bir anda atılan bu adımın, Biden yönetimine "aşı diplomasisi" yapma şansı verdiğini kaydediyor. Zurcher'e göre Biden'ın aşı dozlarını paylaşması, "dünyanın geri kalanına sırtını döndüğü" yönündeki eleştirileri de hafifletebilir.



