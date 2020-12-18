ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence canlı yayında korona aşısı oldu









Mike Pence, Amerika’da Corona aşısı olan en üst düzey devlet yetkilisi. Pence ile birlikte eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams da Washington yakınlarındaki Walter Reed askeri hastanesinde kameralar önünde aşı yaptırdı.





Pence, Corona aşısını “tıbbi bir mucize” olarak niteledi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da birkaç gün içinde aşı yaptıracaklarını açıkladı. Amerika’nın seçilmiş başkanı Joe Biden’ın ise gelecek hafta Corona aşısı yaptırması bekleniyor. Ekim ayında Corona enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump aşı olup olmayacağına ilişkin Beyaz Saray’dan açıklama yapılmadı.





ABD'de Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından üretilen aşının dağıtımına başlandı. Moderna aşısının ise FDA tarafından Cuma günü onaylanması bekleniyor. Aşı onay alır almaz ülke genelinde dağıtımına başlanacak.





Öte yandan ABD’de Corona virüsü salgını hız kesmeden devam ediyor. California eyaletindeki Los Angeles Sağlık Dairesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Los Angeles’ta her saat ortalama iki kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor” denildi.





CBS televizyonu da kentte çok az sayıda boş yoğun bakım yatağı kaldığını, hastaneye gelen hastaların saatlerce ambulanslar içerisinde boş yatak beklemek zorunda kaldıklarını haberleştirdi. Bazı hastaların 7 saate kadar ambulanslar içerisinde tutulmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.





ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre dünya genelinde 75 milyondan fazla kişi salgına yakalanmış durumda. Bu vakaların 17,2 milyonu ABD’de bulunuyor. ABD’de 310 bin 782 kişi de salgın yüzünden hayatını kaybetti.