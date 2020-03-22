Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkan Yardımcısı Pence'in test sonucu negatif çıktı /22 Mart 2020 19:08

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in test sonucu negatif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırdığı testin negatif çıkmasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de test sonuçlarının aynı şekilde negatif çıktığı ifade edildi.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ofisinde çalışan bir kişide yeni koronavirüs tespit edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi, 'negatif' çıktı. 

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'in test sonuçlarını, Pence'in Basın Danışmanı Katie Miller, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. 

Miller mesajında, "Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hem de eşi Karen Pence'in Kovid-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum" diye yazdı.
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