ABD Başkan Yardımcısı Pence'in test sonucu negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ofisinde çalışan bir kişide yeni koronavirüs tespit edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi, 'negatif' çıktı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'in test sonuçlarını, Pence'in Basın Danışmanı Katie Miller, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.





Miller mesajında, "Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hem de eşi Karen Pence'in Kovid-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum" diye yazdı.