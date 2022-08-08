ABD Başkanı Biden, artan Müslüman cinayetlerine karşı birlik mesajı verdi





ABD’nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde Müslümanlara yönelik artan cinayetler Müslümanlar arasında endişeye neden oluyor.





Bölgedeki dördüncü Müslümanın ölümü sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama yaptı. Biden, ABD’nin Albuquerque şehrindeki Müslüman cinayetlerine karşı Müslüman topluluğu ile birlik mesajı verdi.





Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “korkunç cinayetlerden dolayı öfkeli ve üzgün olduğunu” belirtti. Bu tür nefret dolu saldırıların Amerika’da yeri olmadığını vurgulayan Biden, güçlü bir şeklide Müslüman topluluğun yanında olduğunu ifade etti.













Son 9 ayda 4 Müslüman cinayeti





Albuquerque Polis Departmanı'ndan Kyle Hartsock, 4 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumu arasında endişeye neden olan cinayetler hakkında bilgi vermiş, şehirde son 9 ayda öldürülen Müslümanların katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceğini belirtmişti.









Cinayet kurbanı Müslümanların her birinin pusuya düşürülerek öldürüldüğüne dikkati çeken Hartsock, “Bu da bize saldırganın eylemleri için pusuda beklediğini gösteriyor.” değerlendirmesi yapmıştı.









Albuquerque’de 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı Kasım 2021’de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunurken, 26 Temmuz’da da 41 yaşındaki Aftab Hussein apartmanının park yerinde vurulmuştu.





1 Ağustos’ta öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain’in New Mexico Üniversitesi yolunda ve en son 6 Ağustos’ta Albuquerque’te bir Müslümanın daha vurularak öldürüldükleri açıklanmıştı. Polis, son üç cinayetin iki hafta arayla işlendiği saldırıları ve aralarındaki olası bağlantıları araştırıyor.