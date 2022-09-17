Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Biden: 'Rusya nükleer silah kullanırsa... /17 Eylül 2022 13:50

ABD Başkanı Biden: 'Rusya nükleer silah kullanırsa...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal veya taktik nükleer silah kullanması durumunda "hiç olmadığı kadar parya" olacağını belirtti.

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Biden, CBC News’te yarın yayınlanacak “60 Minutes” programı için Scot Pelley’e verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın savaş alanında başarı elde etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in köşeye sıkıştığını söyleyen Pelley’in, “Putin’in kimyasal ve taktik nükleer silahları kullanmayı değerlendirmesi halinde ona ne söylerdiniz?” sorusuna Biden, “Yapma, yapma, yapma. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyen şekilde değiştireceksin” cevabını verdi.

Putin’in nükleer silah kullanmasının sonuçlarına ilişkin Biden, “Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak” ifadelerini kullandı.

Biden sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar. Ve yaptıklarının boyutuna bağlı olarak hangi cevabın olacağını belirleyecekler”

Bunun yanı sıra greve giden demir yolu işçileri ile varılan geçici uzlaşıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, demiryolu şirketleri ve işçilerini bir araya getirdiklerini ve işçilerin lehine iyi bir anlaşmanın yapılmakta olduğunu belirtti.

Taraflar arasında uzlaşının sağlanamamasını “düşünülemez” olarak niteleyen Biden, “Aslında, (işçiler) greve gitseydi bu ülkedeki tedarik zinciri durma noktasına gelirdi. Gerçek bir ekonomik kriz görürdük” dedi.

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