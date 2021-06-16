ABD Başkanı Biden ve Rusya Lideri Putin biraraya geliyorlar

Zirve öncesinde her iki lider de görüş ayrılıkları olan konulara işaret eden açıklamalar yaptılar. Öyle ki Rusya lideri Putin, Amerikan NBC televizyonuna verdiği mülakatta iki ülke ilişkilerinin en düşük düzeyde olduğunu söyledi.







İsmi açıklanmaya üst düzey bir ABD’li yetkili de seyahat öncesinde yaptığı değerlendirmede bu zirveden çok büyük kapsamlı sonuçlar beklenmediğini dile getirdi.





Putin’in siyasi danışmanlarından biri olan Yuri Ushakov da “Herhangi bir konuda uzlaşı sağlanabileceğinden emin değilim” dedi.





ABD-Rusya ilişkileri özellikle 2015 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakından buy ana sorunlu ilerliyor. ABD ve Rusya ayrıca Suriye konusunda da uzun yıllardır farklı cephelerde bulunuyorlar. 2016 yılında Donald Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiaları da iki ülke ilişkilerindeki gerilimi zirveye taşıyan konulardan biri oldu. Son dönemde ABD Rusya’yı ABD kurum ve şirketlerine yönelik siber saldırıların arkasında olmakla da itham ediyor.





Mart ayında ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın Putin için “katil” ifadesini kullanması da kişisel olarak da liderler arasındaki gerilimi arttırdı. Putin, NBC röportajında bu ifadeyi önemsemediğini buna gelene kadar daha önemli konular olduğuna işaret etti. Ancak Rusya katil açıklamasının ardından büyükelçisini görüşmek üzere geri çağırmış ABD de buna Moskova elçisini geri çağırarak yanıt vermişti. Her iki ülkenin büyükelçileri de henüz geri dönmediler.





ABD’li yetkililer masada farklılıklardan çok ulusal çıkarlar ve dünya güvenliği konusundaki alanlarda ilerleme sağlamaya yönelik görüşmelerde bulunacağını ifade ediyorlar. Silahsızlanma ve silahlanma kontrolü bu konulardan biri olacak.





Rus uzmanlar da Putin’in kendilerine ve Rusya’nın haklarına daha fazla saygı gösterilen bir yaklaşım beklentisinde olacağını ifade ediyorlar. Buna Rusya yönetimine dair muhalifleri zehirleme, kaçırma ve şiddet uygulama iddialarına son verilmesi yer alıyor.