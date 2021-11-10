Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Biden'dan enflasyon açıklaması /10 Kasım 2021 20:50

ABD Başkanı Biden'dan enflasyon açıklaması

ABD Başkanı Biden, bugün açıklanan ekonomik verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı Joe Biden, enflasyon eğilimini tersine çevirmenin en önemli öncelik olduğunu belirterek, Ulusal Ekonomi Konseyi'nden enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerinde çalışmasını ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan enerji sektöründeki piyasa manipülasyonlarına karşı harekete geçilmesini istediğini bildirdi.

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Biden, ABD'de bugün açıklanan ekonomik verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.İlk olarak düşüşünü sürdüren işsizlik maaşı başvurularına değinen Biden, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 haftadır düşüş kaydettiğini ve göreve geldiğinden bu yana işsizlik maaşı başvurularının yüzde 70 azaldığını kaydetti.

Biden, ABD'de 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin ise "Enflasyon Amerikalıların cebine zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat artışlarında en büyük payın enerji fiyatlarında olduğuna işaret eden Biden, Ulusal Ekonomi Konseyi'ni bu maliyetlerin daha da düşürülmesi üzerinde çalışmak için yönlendirdiğini, Federal Ticaret Komisyonu'ndan ise enerji sektöründeki herhangi bir piyasa manipülasyonuna veya fahiş fiyat uygulamasına karşı harekete geçmesini istediğini bildirdi.

Biden, "Enflasyonun izlenmesi ve mücadele edilmesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına olan bağlılığımı yeniden vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.ABD'nin toparlanma sürecinde ilerleme kaydettiğini vurgulayan Biden, ancak yapacak daha çok işin olduğunu aktardı.

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