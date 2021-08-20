ABD Başkanı Biden'dan 'Taliban ile yakın temas' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, sivillerin güvenli geçişini sağlamak için Taliban'la yakın temasta olduklarını söyledi.





Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden ülkeyi denetimi altına alan Taliban'a "Amerikalılara herhangi bir saldırıda "çabuk ve güçlü bir tepki" verileceğinin söylendiğini belirtti.





"Geçen hafta çok üzücüydü" diyen ABD Başkanı "Çaresizlikten panikleyen insanların çok üzücü görüntülerini izledik. Tamamen anlaşılır bir şey. Korkmuşlar. Üzgünler. Daha sonra ne olacağını bilmiyorlar" dedi.





Biden Afganistan'da çöküşün ABD'nin dünya genelindeki güvenilirliğini etkileyip etkilemediği sorusun ise "Amerikan müttefiklerinin güvenilirlik kaybı konusunda bir sorgulamada bulunmadığını" yanıtını verdi ve "Böyle bir şey görmedim. Aslında durum tam tersi" dedi ve ABD'nin son günlerde kararlı bir davranış sergilediğini savundu.





ABD Başkanı, ülkesinin havaalanına gidemeyen ABD'lilerin tahliyesi için Kabil'in merkezine asker gönderip göndermeyeceği sorulduğundaysa, bunun gerekmeyeceğini, "Taliban ile bir anlaşma yaptıklarını" ve ABD pasaportu taşıyan herkesin geçişine izin verildiğini ifade etti.