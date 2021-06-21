ABD Başkanı Biden'dan yeni adım

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden haftaya, ülkenin en önemli mali yetkililerinin tamamı ile bir araya gelerek başlıyor. Beyaz Saray görüşmede, diğer önemli konuların yanısıra iklim değişikliğinin yol açtığı riskler ve krediye erişimin arttırılması konularının da ele alınacağını açıkladı.





Beyaz Saray yetkilileri, toplantıya katılanlar arasında Maliye Bakanı Janet Yellen, Merkez Bankası(FED) Başkanı Jerome Powell, Maliye Bakanlığı’na bağlı Para Birimi Denetleme Ofisi Başkan Vekili Michael Hsu'nun yanı sıra Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Tüketici Mali Koruma Bürosu başkanlarının yer alacağını söyledi.





Beyaz Saray açıklamasına göre toplantı TSİ 20.45’te Oval Ofis’te yapılacak. Toplantının katılımcıları, bankacılık endüstrisinin ve mali piyasaların önde gelen federal yetkilileri olması açısından dikkat çekiyor. Biden bu isimlerin birçoğuyla ilk defa yüz yüze gelecek.FED Başkanı Powell, eski Başkan Donald Trump tarafından atanmıştı.





Biden, milyonlarca Amerikalı'yı işsiz bırakan Corona virüsü kaynaklı ekonomik durgunluktan güçlü bir toparlanma sağlamak için trilyonlarca dolarlık devlet harcaması yapmak istiyor. S&P 500 endeksinde bu yıl yaklaşık yüzde 12'lik kazanç, güçlü bir toparlanma umutlarını körüklese de, piyasalar artan enflasyon beklentilerini ve hükümetin borçlanma maliyetlerini, yakından izliyor.





Yetkililer, toplantının "ülkenin mali sistemi ve kurumlarının durumuyla ilgili bir güncelleme" ve "iklimle ilgili mali risk ve mali kapsayıcılığı teşvik etmek ve krediye erişimi sorumlu bir şekilde arttırmak için federal kurumların faaliyetleri dahil olmak üzere düzenleyici öncelikleri kapsayacağını" kaydetti.





Biden Mayıs ayında federal kurumların bankalar, diğer mali kurumlar ve federal hükümete, iklimle ilgili sık sık gizlenen riskleri tam olarak açıklamalarına teşvik etmeye zorlayan bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı.