ABD Başkanı Biden'dan yeni gaflar: Zelenskiy'e Putin dedi, Harris yerine Trump dedi

Washington, son üç gündür NATO'nun 75. yıl zirvesine ev sahipliği yapıyordu.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre konuşmada Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sahnede yanında beklerden "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.Saniyeler içinde hatasının farkına varan Biden, "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" dedi.Biden, bu gafının ardından, daha önceden planlanmış olan basın toplantısında da başkan yardımcısı Kamala Harris yerine bir kez Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın ismini kullandı.Başkan Yardımcısı Harris'in aday olması durumunda Trump'ı yenip yenemeyeceği hakkındaki görüşleri sorulan Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" dedi.Donald Trump ise sosyal medya platformu Truth üzerinden bir paylaşım yaparak Biden'ın gafıyla dalga geçti, aynı zamanda Harris'in başkanlık için yeterli olmadığını da ima etti.Biden ise ona X üzerinden yanıt vererek, "İkisi arasındaki farkı biliyorum; biri savcı [Harris], diğeri ise bir suçlu" yazdı.Yaklaşık bir saat süren basın toplantısında Biden'a sorulan soruların önemli bir kısmı başkan adaylığıyla ilgiliydi.81 yaşındaki Biden Kasım ayındaki başkanlık seçiminde yarıştan çekilmeyeceğini tekrarlayarak, "Bu iş için en uygun insan benim. [...]Yavaşlarsam, bir işi yapamazsam bu (aday olmamam gerektiğinin) işareti olur ama şu ana kadar hiç böyle bir belirti yok" dedi.Bu son gafların, yaşından ötürü Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olmaktan vazgeçmesi baskılarıyla karşı karşıya olan Biden'ı daha da zor durumda bırakması olası.Geçen ay Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la çıktığı televizyon mülakatındaki zayıf performasının ardından, Demokrat Parti içinden isimler Biden'a adaylıktan çekilmesi için çağrıda bulunuyor.Basın toplantısının bitmesinden dakikalar sonra, Biden'a kendi partisinden yapılan adaylıktan çekil çağrılarına yenileri eklendi.Şu ana kadar 20'ye yakın Demokrat Kongre üyesi, Biden'ın kenara çekilmesi gerektiğini savunan açıklamalar yaptı.Biden ise basın toplantısında, gelecek ay yapılacak Demokrat Parti kongresinde kendisini resmi olarak partinin başkan adayı olması için destekleyecek delegelerin fikirlerini değiştirmekte özgür olduğunu söyledi ve sonrasında dalga geçer bir şekilde fısıldayarak "Bu olmayacak" dedi.Biden ayrıca ekibinden gelen veriler, kendisinin seçimi kazanamayacağını gösterse çekilmeyi düşüneceğini, ama kamuoyu yoklamalarının seçim yarışının hâlâ başabaş olduğunu gösterdiğini ekledi.