Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Biden'dan yeni 'Ortadoğu' kararı /14 Haziran 2022 22:47

ABD Başkanı Biden'dan yeni 'Ortadoğu' kararı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz tarihleri arasında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin beklendiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı 13-16 Temmuz'da ziyaret edecek ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi bekleniyor.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Biden yönetimi yetkilisi, düzenlediği telekonferansta, ABD Başkanı'nın Orta Doğu ziyaretlerine ilişkin takvimi basın mensuplarına anlattı.

Üst düzey yetkili, brifingde, "Biden, 13-16 Temmuz'da ABD'nin İsrail'in güvenliği ve refahına sarsılmaz desteğini yinelemek ve 'KİK+3' olarak bilinen Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Mısır, Irak ve Ürdün'ün düzenlediği zirveye katılmak için Orta Doğu bölgesini ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Biden'ın söz konusu ziyareti kapsamında ABD'nin güvenlik, ekonomik ve diplomatik çıkarlarını bölge liderleri ile görüşeceğini belirten yetkili, Biden'ın ABD'nin 1 milyar dolar yardım çıkarmayı planladığı "Demir Kubbe" sistemlerinin kurulduğu bölgeleri de ziyaret edeceğini aktardı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Başkanı Biden'dan yeni 'Ortadoğu' kararı Sonraki Haber >>

Kendini ambulansa kilitledi

Kendini ambulansa kilitledi

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Canını hiçe saydı, faciayı önledi

Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı: "Savcının talimatı var

Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı:

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

“Bir tane çarpacaksın”

“Bir tane çarpacaksın”

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:54:45