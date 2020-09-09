Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Donald Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi /09 Eylül 2020 13:22

ABD Başkanı Donald Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı trump 2021 yılı Nobel Barış ödülü'ne aday gösterildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından "2021 Nobal Barış Ödülü"'ne aday gösterildi.

Trump'ın aday gösterilmesinin İsrail - BAE arasında imzalanan 'tarihi barış anlaşması' sebebiyle olduğu açıklandı. 

Trump'ı aday gösteren Tybring-Gjedde, Fox News'a yaptığı açıklamada bu anlaşma sayesinde başka ülkelerin de BAE'yi izleyeceğini, bunun da Orta Doğu'da dengelerin değişmesi ve barış için çok büyük bir adım olduğunu söyleyerek Trump'ın bu anlaşmaya katkısıyla dünya barışına tüm liderlerden fazla katkı yaptığını iddia etti. 
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