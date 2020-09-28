ABD Başkanı Donald Trump aday gösterildi

Bir grup Avustralyalı hukuk profesörü ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü için aday gösterdi. Bu son girişimle ABD Başkanı Trump Nobel için üçüncü kez aday gösterilmiş oldu.





Dış politikada 'Trump doktrini' olarak adlandırılmaya başlanan yaklaşımları nedeniyle aday gösterilen başkanın özellikle Orta Doğu'da İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında tarihi bir yakınlaşma sağlaması önemli rol oynadı.





Euronews'in haberine göre Avustralyalı profesörlerden biri olan David Flint yaptığı açıklamada Trump'ın diğer politikacılarda olmayan iki özelliği sayesinde olmayacak şeyleri başardığını ileri sürüyor: Sağduyu ve batı işbirliğini gözeten bir ulusal çıkar düşkünlüğü.





ABD'yi sonu gelmeyen savaşlar içerisinde tutmamak, bazı çatışma alanlarından çekilmek ve bunun yerine farklı enstrümanlar kullanmayı tercih etmek Trump doktrininin temelleri olarak görülüyor.





Geleneksel olmayan yöntemler üzerinden beklenmedik bir ortam meydana getirmeyi başardığı ileri sürülen Trump'ın bu nedenle Nobel barış ödülünü de hak ettiği düşünülüyor. Özellikle Kuzey Kore'de bu şekilde önemli gelişmeler yaşandığı kaydediliyor.