Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, 100 yıllık geleneği sona erdirdi /19 Ocak 2021 14:39

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, 100 yıllık geleneği sona erdirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump pazartesi günü Twitter'dan paylaştığı videoda veda konuşmasını yaptı.

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Trump videosunda askerleri ve ABD adalet sistemini övdü. Ayrıca her Amerikalıyı ‘nefretten çok aşkı seçmeye’ çağırdı. First Lady ayrıca sağlık çalışanlarına koronavirüsle mücadelede sergiledikleri gayretler için de teşekkür etti. Öte yandan video mesajı ile veda eden First Lady, ABD’nin 100 yıllık geleneğini sona erdirmekle eleştirildi.
Melania Trump’ın yayınladığı video mesajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Böyle nazik ve cömert insanlarla dolu bir ulusu temsil etme fırsatına sahip olduğum için kendimi şanslı görüyorum.

Her Amerikalının Be Best'in elçisi olmasını istiyorum. Bizi birleştiren şeylere odaklanmak ve bizi bölen şeyleri sineye çekmemiz gerekiyor. Sevgiyi her zaman nefrete, barışı ise şiddete tercih etmeliyiz.

Geçtiğimiz dört yıl unutulmazdı. Donald ve ben Beyaz Saray'daki zamanımızı sonlandırırken, kalbimde eve götürdüğüm tüm insanları ve onların inanılmaz aşk hikayelerini düşünüyorum.

Her yaşam değerlidir ve tüm Amerikalılardan savunmasızları korumak için dikkatli ve sağduyulu davranmalarını istiyorum çünkü şu anda milyonlarca aşı yapılıyor.


100 YILLIK GELENEK SONA ERDİ

Öte yandan Başkan Trump’ın eşi Melania Trump, Joe Biden’ın eşi Jill Biden’la görüşmeyeceğini açıklamasının adından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Eleştiriler Trump’ın 100 yıldan uzun süredir devam eden bir gelenek olan ‘First Lady’lerin birlikte Beyaz Saray’ı gezmesi’ geleneğini sona erdirmesinden kaynaklanıyor.   

First Lady’nin yayınladığı video mesajında kongre baskınından bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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