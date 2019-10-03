Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Donald Trump rakibi Biden'a ateş püskürdü /03 Ekim 2019 12:24

ABD Başkanı Donald Trump rakibi Biden'a ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kendisi hakkında azil sürecini yürüten Demokratlara sert eleştiriler yöneltti.

SHABER3.COM



Kongre'nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar, Temsilciler Meclisi Komiteleri aracılığıyla Trump yönetiminin Ukrayna ile ilişkilerine dair belgeler talep etmeye başlamıştı.

Belge talep edilen kişiler arasında Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de bulunuyor.

Çarşamba günkü açıklamalarında Demokrat siyasetçilere karşı kaba ifadeler kullanan Trump, rakiplerine yalancılıktan vatana ihanete kadar varan çeşitli suçlamalar yöneltti.

Demokrat siyasetçiler ise adil bir süreç yürüttüklerini söyleyerek yanıt verdi.


Trump, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Eski ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter için "Yozlaşmış kişiler" dedi.

Joe Biden'ın 2020 yılındaki başkanlık seçiminde Trump'ın karşısına çıkma ihtimali bulunuyor. Biden hakkında yolsuzluğa karıştığına dair bir kanıt bulunmuyor.

Trump'ın öfkesinden Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff de nasibini aldı.

Trump, "kaypak" ve "aşağılık" diye nitelediği Schiff için "Görevinden utançla istifa etmesi gerekir" dedi ve ekledi:

"Vatana ihanetten soruşturulması lazım."

Trump, hakkında bir istihbarat çalışanının verdiği ve azil sürecini başlatan dilekçenin Schiff tarafından baştan yazıldığına inandığını söyledi fakat buna yönelik bir kanıt sunmadı.

Trump dilekçeyi veren çalışanın kimliğinin açıklanması gerektiğini, bu kişinin casus olduğuna inandığını belirtti.

Demokratlar ise Trump'ın azil sürecinin önünü tıkamak için uğraştığını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Elijah Cummings, "Beyaz Saray komitelerden gelen taleplere uymak bir yana cevap bile vermiyor" dedi.
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