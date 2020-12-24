ABD Başkanı Donald Trump veto kartını kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce "veto edeceğini" açıkladığı, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı veto etti.





Trump, Kongreye gönderdiği notta, Senato ve Temsilciler Meclisinde kabul edildikten sonra onayına sunulan NDAA'yı veto ettiğini bildirdi.





"Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya'ya bir hediyedir"





Başkan Trump, "Ne yazık ki, bu tasarı, kritik ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksundur ve benim, Amerika'yı öncelediğim ulusal güvenlik ve dış politika eylemlerim ile çelişmektedir. Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya'ya bir hediyedir" ifadelerini kullandı.





Temsilciler Meclisi ve Senatodan 3'te 2'den büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, tekrar Kongreye dönecek ve aynı çoğunluğu yakalarsa Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek.





Trump nelere itiraz ediyor?





Trump daha önce tasarının Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesini öngörmesine tepki göstermişti. Trump aynı zamanda tasarıya sosyal medya devlerini platformlarında yapılan paylaşımlardan koruyan bir yasanın kaldırılmasının öngören madde eklenmesini istiyordu.





Tasarı, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi sebebiyle uygulanan yaptırımların da genişletilmesini öngörüyordu. Bu kapsamda projede ismi geçen teknik sertifikasyon ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanabilecek.





Tasarıda 'Türkiye'ye yaptırım' bölümü





Öte yandan tasarı, Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyordu. NDAA'nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının uygulanması talep ediliyordu.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen haftalarda Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemi S-400 alımı nedeniyle özellikle Savunma Sanayii Başkanlığı'nı (SSB) hedef alan CAATSA yaptırımlarını duyurmuştu. CAATSA yaptırımları, bu duyurudan bağımsız olarak pakette de yer alıyordu.