Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş karar: 'Saldırıları durduracağız' /07 Mayıs 2025 09:35

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş karar: 'Saldırıları durduracağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesinin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Trump, Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı aldıklarını ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kanada Başbakanı Mark Carney'i ağırladı. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Trump, Orta Doğu'daki gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD Başkanı, Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husilerin savaşmak istemediklerini belirtti. Trump, Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını açıkladı.

Trump, "Husilere saldırıları şu andan itibaren durduruyoruz. Husiler savaşmak istemiyor" dedi.

NE OLMUŞTU?
Yemen'deki Husi hareketi, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardım girişine izin vermesi için 4 günlük bir süre tanıdığını bildirmişti. Bu sürenin sonunda herhangi bir adım atılmaması halinde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuşlardı.

Bu uyarının ardından bölgedeki diplomatik çabalar sonuçsuz kalırken, ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilere karşı büyük bir askeri operasyon başlatılması için orduya talimat verdiğini duyurmuştu.

Gerilimi daha da tırmandıran bir başka açıklama ise Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'den geldi. El-Husi, ABD'ye ait savaş uçakları ve gemilerin hedef alınacağını, saldırıların sürmesi halinde deniz seferlerine yönelik engellemelerin artık sadece İsrail'le sınırlı kalmayıp Washington'ı da kapsayacağını ifade etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Husiler, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği hava saldırılarında başkent Sana'nın da aralarında bulunduğu bazı kentlerin hedef alındığını ve saldırılarda 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 98 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.
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