ABD Başkanı Joe Biden, bin 500 kişi için af ilan etti

Geçtiğimiz günlerde oğlu Hunter’ı affeden Joe Biden’dan yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı bin beş kişi için af ilan etti. Af kapsamında yüzlerce kişinin ev hapsi cezası hafifletildi, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş onlarca kişi affedildi. Affedilen yaklaşık bin 500 Amerikalının mahkumiyetlerini devam edecek ancak cezaları azaltılacak. Biden tarafından affedilen 39 kişinin ise suçluluk kararları tamamen silinmiş oldu.





ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaklaşık bin 500 kişinin cezasını hafifletti ve 39 kişiyi de tamamen affederek ABD tarihindeki en büyük tek günlük af eylemini gerçekleştirdi. Bin 500 kişinin çoğunun COVID-19 salgını sırasında hapishaneden ev hapsine çıkarıldığı ve tamamen affedilen düzinelerce kişiden hiçbirinin şiddet içeren suçlardan hüküm giymediği belirtildi.





Görev süresi 40 günden daha az kalan Başkan Biden yaptığı açıklamada “Amerika olasılık ve ikinci şans vaadi üzerine inşa edildi” dedi. Perşembe günü yapılan açıklamada Beyaz Saray, Biden’ın kapsamlı merhamet eyleminin “ailelerin yeniden bir araya gelmesine, toplulukların güçlendirilmesine ve bireylerin topluma yeniden entegre edilmesine yardımcı olmak” için tasarlandığını söyledi.