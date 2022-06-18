Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü... /18 Haziran 2022 20:56

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü...

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı. Başkanın kazada yaralanmadığı açıklanırken o anlar uluslararası ajanslar tarafından dakika dakika görüntülendi...

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

ABD'nin başkanı Joe Biden bu sefer de geçirdiği ufak bir kaza ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cuma günü karısı ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden ABD Başkanı, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.

YERE YUVARLANDI

Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bisikletinden düşerek yere yuvarlandı.

YARALANMADI
Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkan ve 'iyiyim' diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.
ABD Başkanı'nın üzerindeki spor kıyafetler ve başındaki kask ile yerden kalkmaya çalıştığı hali uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak servis edildi.

SEYİRCİLERLE KONUŞMAK İÇİN DURDUĞU SIRADA DÜŞTÜ

79 yaşındaki başkan sabahın erken saatlerinde yaptığı Bisiklet kaçamağını eşi Jill Biden olmadan gerçekleştirdi. Biden düştüğü sırada çevresindeki insanlarla konuşmak için durmuştu.
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