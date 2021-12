ABD Başkanı Joe Biden kasırganın vurguğu Kentucky’de

ABD Başkanı Joe Biden ülke tarihinin en fazla can kaybıyla sonuçlanan kasırgalarından birinin vurduğu Kentucky’yi ziyaret ediyor. Kasırgada can kaybının 74 olduğu eyalette hayatını kaybedenler arasında 2 aylık bir bebek de var.Biden’ın uçağı Air Force One Kentucky’deki Fort Campbell üssüne indi ve ilk olarak helikopterle kasırganın yol açtığı tahribatı inceledi. Başkan Biden kasırgadan en çok etkilenen Mayfield kasabasında bir mahalleyi ziyaret etti, daha sonra da Mayfield’dan 113 kilometre uzaklıktaki Dawson Springs kasabasına geçti.Dawson Springs Belediye Başkanı Chris Smiley, kasabanın yüzde 75’inin kasırgada haritadan silindiğini söyledi. Kentucky Valisi Andy Beshear Salı günü yaptığı açıklamada, 100 kişiden hala haber alınamadığını ve önümüzdeki günlerde can kaybının daha da artmasını beklediklerini söyledi. Eyalette hayatını kaybedenlerden 12’sinin çocuk olduğunu belirtti.Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi (FEMA) Kentucky’ye arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra jeneratör, içme suyu, yemek, battaniye, bebek karyolası ve pandemi barınma kitleri gönderdi.10 bin nüfuslu Mayfield kasabasında çok sayıda ev ve iş yerinde elektrik kesik ve kasabada suyun kaynatılarak içilmesi tavsiyesi yapıldı. Belediye yetkilileri ekiplerin elektrik direklerini onarıp yeni hat çekmelerinin 1 hafta-10 gün sürebileceğini belirtiyor.ABD Başkanı Biden Kentucky ve komşu Tennessee ve Illinois eyaletlerini federal afet bölgesi ilan etti. Arkansas, Tennessee, Illinois ve Missouri eyaletlerinde hayatını kaybedenler de eklendiğinde kasırgada toplam 88 can kaybı oldu.