Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Joe Biden kasırganın vurguğu Kentucky’de /15 Aralık 2021 21:54

ABD Başkanı Joe Biden kasırganın vurguğu Kentucky’de

ABD Başkanı Joe Biden, büyük bir yıkıma neden olan ve 88 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen kasırganın en etkili olduğu eyalet Kentucky’e bir ziyarette bulundu.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet siyesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden ülke tarihinin en fazla can kaybıyla sonuçlanan kasırgalarından birinin vurduğu Kentucky’yi ziyaret ediyor. Kasırgada can kaybının 74 olduğu eyalette hayatını kaybedenler arasında 2 aylık bir bebek de var.

Biden’ın uçağı Air Force One Kentucky’deki Fort Campbell üssüne indi ve ilk olarak helikopterle kasırganın yol açtığı tahribatı inceledi. Başkan Biden kasırgadan en çok etkilenen Mayfield kasabasında bir mahalleyi ziyaret etti, daha sonra da Mayfield’dan 113 kilometre uzaklıktaki Dawson Springs kasabasına geçti.

Dawson Springs Belediye Başkanı Chris Smiley, kasabanın yüzde 75’inin kasırgada haritadan silindiğini söyledi. Kentucky Valisi Andy Beshear Salı günü yaptığı açıklamada, 100 kişiden hala haber alınamadığını ve önümüzdeki günlerde can kaybının daha da artmasını beklediklerini söyledi. Eyalette hayatını kaybedenlerden 12’sinin çocuk olduğunu belirtti.

FEMA bölgeye içme suyu, yemek ve jeneratör gönderdi

Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi (FEMA) Kentucky’ye arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra jeneratör, içme suyu, yemek, battaniye, bebek karyolası ve pandemi barınma kitleri gönderdi.

10 bin nüfuslu Mayfield kasabasında çok sayıda ev ve iş yerinde elektrik kesik ve kasabada suyun kaynatılarak içilmesi tavsiyesi yapıldı. Belediye yetkilileri ekiplerin elektrik direklerini onarıp yeni hat çekmelerinin 1 hafta-10 gün sürebileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Biden Kentucky ve komşu Tennessee ve Illinois eyaletlerini federal afet bölgesi ilan etti. Arkansas, Tennessee, Illinois ve Missouri eyaletlerinde hayatını kaybedenler de eklendiğinde kasırgada toplam 88 can kaybı oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Başkanı Joe Biden kasırganın vurguğu Kentucky’de Sonraki Haber >>

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

Yarışta korkunç kaza

Yarışta korkunç kaza

AKP 'Z kuşağı'nı idrak edemedi, edemiyor

AKP 'Z kuşağı'nı idrak edemedi, edemiyor

Stephen Curry NBA tarihine geçti! O, artık rekorunun yeni sahibi…

Stephen Curry NBA tarihine geçti! O, artık rekorunun yeni sahibi…

Çalmak kolay, saklamak zor…

Çalmak kolay, saklamak zor…

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:42