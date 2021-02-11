Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Joe Biden'dan Çin ile ilgili yeni çıkıi /11 Şubat 2021 21:13

ABD Başkanı Joe Biden'dan Çin ile ilgili yeni çıkıi

Çin'in pek çok alanda büyük projeler yürüttüğünü belirten ABD Başkanı Joe Biden'in, "Eğer harekete geçmezsek onlar bizi geçecek. Hızlanmak zorundayız" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in pek çok alanda büyük projeler yürüttüğüne işaret ederek, hemen harekete geçmemeleri halinde bu ülkenin kendilerini geride bırakacağını söyledi.

Biden, ülkedeki altyapı sorunlarının ele alındığı Beyaz Saray'daki toplantıda ABD-Çin rekabetini değerlendirdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çarşamba günü telefonda 2 saat görüştüğünü belirten Biden, Pekin'in pek çok alanda birçok büyük proje yürüttüğüne dikkati çekerek, "Eğer harekete geçmezsek onlar bizi geçecek. Hızlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Biden, başkan yardımcılığı döneminden Çin'i ve Cinping'i iyi tanıdığını ve ortak noktaları da görüştüklerini, ancak iki ülke arasındaki rekabet unsurlarının da farkında olduklarını ifade etti.

Pentagon'u dün ziyaret eden Biden da "Çin Görev Gücü" altında yeni bir birim kurduklarını ve bu birimde Çin'in askeri adımlarını yakından izleyeceklerini duyurmuştu.
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