Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Trump: Elon Musk ile barıştık /27 Ekim 2025 15:55

ABD Başkanı Trump: Elon Musk ile barıştık

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile yaşanan gergin dönemin geride kaldığını, ilişkilerinin yeniden iyi olduğunu söyledi. Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi testini duyurmasını da "uygun değil" diyerek eleştirdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Fed politikalarına dair kararların yıl sonuna kadar açıklanacağını belirtirken, Elon Musk ile arasındaki gerilimin sona erdiğini ve ilişkilerinin düzeldiğini ifade etti.

Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Zirvesi’nde konuşan Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi testini duyurmasını da “uygun değil” diyerek eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-FED ile ilgili kararımızı yıl sonuna kadar verebiliriz.

-Elon Musk ile kötü bir dönem geçirdik ancak şimdi ilişkimiz iyi.

-Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek için seyahatimi uzatmaya hazırım.

-Önümüzdeki yılın ilk yarısında Çin’e gideceğim. Xi ile yapacağımız görüşmeden bir anlaşma ile çıkacağımızı düşünüyorum.

-Vladimir Putin, nükleer başlık taşıyabilen seyir füzesi testi yapmak yerine savaşı sona erdirmeli.
