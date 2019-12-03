ABD Başkanı Trump hakkındaki azil raporu açıklandı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı. Raporda, "Başkan Ukrayna'ya yardımı, seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartına bağladı. Tanıklara celpleri görmezden gelmeleri talimatı vererek azil soruşturmasını engelledi" ifadeleri kullanıldı.





Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, "Azil soruşturması, Trump'ın iktidarı kötüye kullandığına dair çok fazla kanıt ortaya koydu" açıklamasında bulundu.





İstihbarat Komisyonu'nun raporundan öne çıkanlar şöyle:





"Başkan Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var.





"Başkan Ukrayna'ya yardımı, seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartına bağladı. Tanıklara celpleri görmezden gelmeleri talimatı vererek azil soruşturmasını engelledi.





"Asli delilleri reddederek Kongre'ye engel olan Başkan Richard Nixon bile, Kongre'nin azil soruşturması yürütmesini kabul etmişti. ABD tarihinde Trump hariç hiçbir Başkan, yetkililere Kongre'ye ifade vermeme yönünde talimat vermedi.





"Kongre'ye ifade veren isimleri korkutmak ve korkutmaya çalışmak federal bir suçtur. Bu yasa federal yetkililer de dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için geçerlidir. Bu kanunun ihlali halinde 20 yıla kadar hapis cezası verilebilir."