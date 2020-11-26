ABD Başkanı Trump hüküm giyen eski danışmanı Flynn'i affetti

Flynn FBI tarafından yürütülen soruşturmada yalan söylediğini itiraf etmişti.



Bunu Twitter'dan duyuran Trump Flynn'i affetmenin "büyük bir onur" olduğunu söyledi.

Rus diplomatlarla temasına dair yalan söylediğini 2017'de kabul eden Flynn, sonrasında ifadesini geri çekmeye çalışmıştı.

Flynn de bu tweete ABD bayrağının ve İncil'deki Yeremya 1:19 babının yer aldığı bir paylaşımla yanıt verdi:

"'Sana savaş açacak, ama seni yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.' Böyle diyor Rab."





Demokrat Parti'de bu hamleyi kınayanların başında ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komistesi Başkanı Jerrold Nadler yer aldı.





Nadler "Bu af hak edilmemiştir, prensipsizdir ve Trump'ın gittikçe kötüleşen mirasına eklenen bir diğer lekedir" ifadelerini kullandı.





ABD başkanları geleneksel olarak görev sürelerinin tamamlanmasına az bir süre kala bazı kişileri affedebiliyor.





New York Times haberinde, Trump'ın daha önce görülmemiş bir adım atarak görevden ayrılmadan önce kendisi hakkında ileride açılabilecek soruşturmalarla ilgili olarak ileriye dönük kendisine de af çıkartabileceğini öne sürdü.





Flynn Türkiye ile ilgili suçlamaları da kabul etmişti

Michael Flynn, Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, Türkiye hükümeti ile doğrudan ilişki kurduğunu ve hükümetin talimat ile yönlendirmeleri doğrultusunda danışmanlık çalışmaları yürüttüğü iddialarını da soruşturma kapsamındaki ifadesinde doğruladı. Ancak soruşturma kapsamında verdiği diğer bilgiler ışığında, Türkiye ile ilişkilerini Adalet Bakanlığı'na yasal bildirimde bulunmamasıyla ilgili kendisi hakkında dava açılmadı.





Mayıs ayında Adalet Bakanlığı Flynn hakkındaki suçlamalarını geri çekilmesi için girişimde bulunmuş ancak konu federal mahkemeye taşınmıştı.





Yalnızca 24 gün ulusal güvenlik danışmanlığı görevinde kalan Flynn, seçim kampanyası sırasında Rusya'nın o dönemki ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile teması konusunda yalaan söylediği için Şubat 2017'de görevden alınmıştı.





Trump, hakında soruşturma açıldığı dönemde Flynn ile arasına mesafe koymaya çalışmış ancak daha sonraki açıklamalarında eski Başkan Barack Obama dönemi atanmış olan bürokratlar tarafından "masum bir adamın hedef alındığını" öne sürmüştü.