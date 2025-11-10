Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Trump ile Colani görüşmesi sona erdi /10 Kasım 2025 21:40

ABD Başkanı Trump ile Colani görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri ve atanmış Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) arasında Beyaz Saray'daki bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşmede Suriye'nin "IŞİD karşıtı koalisyon"a katılması, Abraham Anlaşması ve İsrail ile normalleşme, Suriye'deki nadir elemenetler ve SDG gibi konuların gündeme getirilmesi bekleniyordu. Görüşme sonrası henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri ve atanmış Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) arasında Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Colani, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.

İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

Ağırlanmasıyla ilgili protokol uygulamaları gerçekleştirilmezken Colani, Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Uzmanlara göre görüşmede Suriye'nin "IŞİD karşıtı koalisyon"a katılması, Abraham Anlaşması ve İsrail ile normalleşme, Suriye'deki nadir elemenetler ve SDG gibi konuların gündeme getirilmesi bekleniyordu.

NE OLMUŞTU?

Kısa süre öncesine kadar Washington'un terör örgütleri listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri olan Colani, 2014'ten beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin El Kaide ve IŞİD yaptırım listesindeydi. Trump yönetimi, geçen hafta, Colani'nin ziyaretinden hemen önce BMGK'ye sunduğu tasarıyla yaptırımların kaldırılmasını sağladı.
