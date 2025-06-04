ABD Başkanı Trump ile Putin arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendiren Trump, Ukrayna'daki son gelişmeler ile İran'ın nükleer faaliyetlerinin gündemde olduğunu belirtti.



Trump, Ukrayna'nın Rusya'nın limandaki hava araçlarına yönelik saldırısı ve karşılıklı diğer askeri hamlelerin görüşmenin ana başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Putin'in, özellikle havaalanlarına yapılan son saldırılara karşılık verme kararlılığını net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Trump, bölgedeki gerilimin sürdüğünü vurguladı.



Trump, görüşmenin yapıcı geçtiğini ancak "derhal bir barışa yol açacak türden olmadığını" da sözlerine ekledi. Her iki tarafın pozisyonlarını koruduğunu, ancak diyalog kanallarının açık olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.



Trump, Putin'le yaptığı görüşmede İran'ın nükleer programının da ele alındığını aktararak, "İran'ın karar verme süresi tükeniyor. Nükleer silaha sahip olmamalılar. Putin de bu konuda benimle hemfikir olduğunu söyledi" dedi. Ayrıca, Putin'in İran'la yapılacak olası nükleer görüşmelere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.



Trump, İran'ın karar sürecini bilinçli olarak yavaşlattığını savunarak, "Çok yakında net bir cevap almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.