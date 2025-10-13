Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Trump İsrail'de! /13 Ekim 2025 10:06

ABD Başkanı Trump İsrail'de!

ABD Başkanı Donald Trump İsrail'e ulaştı. Tel Aviv'den dikkat çeken bir görüntü geldi. İsrailliler Tel Aviv sahiline, 'Hoş geldiniz' yazarken, yazıda Trump'ın silüeti dikkat çekti.

İsrail ve Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv’e indi. İsrailliler Trump’ı beklerken Tel Aviv sahilinde çarpıcı görüntüler kaydedildi.

Tel Aviv sahiline, kumların üzerine devasa bir alana ‘Teşekkür ezeriz” yazıldı. Söz konusu yazıda Trump’ın silüetine de yer verildi.

İsrail Parlamentosu Knesset’te bir konuşma yapacak olan Trump’ın gelişi öncesinde burada da hareketli dakikalar yaşandı. Parlamento koridorları, saatler önce milletvekilleri, ziyaretçiler ve gazetecilerle doldu.

Knesset’te elektronik panolara da “Knesset’e hoş geldiniz Başkan Trump” yazıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuş, Trump söz konusu ateşkes için Türkiye, Mısır, Katar ve BAE’e teşekkür etti.
