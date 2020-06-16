Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Trump Polislerle ilgili bir kararname imzalayacak /16 Haziran 2020 11:31

ABD Başkanı Trump Polislerle ilgili bir kararname imzalayacak

Amerika Başkanı Donald Trump, ülkede devam eden polisi protesto eylemleri gölgesinde polislerle ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalayacak. Üst düzey bir yetkili, kararnamenin polisin siyah Amerikalılara davranışları ve olaylara müdahale metodlarının iyileşmesi konularıyla ilgili olduğu bilgisini paylaştı.

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Gazetecilere konuya ilişkin bilgi veren ismi açıklanmayan yetkili, bu kararnameyle polisin olaylarda tansiyonu düşürmeye yönelik eğitimi ve bu alanda bir yeni bir yapının oluşturulması gibi alanları kapsayacağını söyledi.

Bu yeni eğitimler, polisin özellikle şiddet içermeyen, uyuşturucu bağımlılığı, zihinsel engellilerin karıştığı olaylar ve buna benzer durumlarda müdahalelerde polislerin sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte çalışmalarını öngörüyor.

Öte yandan Kongre’de de polis departmanlarının reformuna ilişkin daha detaylı revizyonlar da gündemde.

Senato Adalet Komisyonu bu çerçevede bugün hem sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri hem de polis departmanından görevlilleri dinleyecek.

Senato’da çoğunlukta bulunan Cumhuriyetçi parti üyeleri, polisin gözaltı işlemlerinde kişinin boğazına bastırma yönteminin yasaklanması ve polisin üzerindeki kameraların daha etkin kullanımını öngören bir yasa teklifi hazırlıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell yasa teklifiyle ilgili olarak “Polisin reformu konusunda son derece ciddi bir teklif” değerlendirmesini yaptı.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’sa Cumhuriyetçi Parti üyelerinin çabalarının çok fazla ilerleme kaydetmediğini şimdi geniş kapsamlı bir değişime gitme zaman olduğunu söyledi.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden de bu ay içerisinde vatandaşların polisler hakkında dava açmasını kolaylaştıracak bir teklifin oylanması bekleniyor.

Ancak Beyaz Saray polislerle ilgili olarak “nitelikli dokunulmazlık” olarak belirtilen uygulamanın bitirilmesine Başkan Donald Trump’ın onay vermeyeceğinin sinyalini vermişti.
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