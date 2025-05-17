Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Trump tarih verdi: Putin ve Zelenskiy ile görüşecek /17 Mayıs 2025 18:52

ABD Başkanı Trump tarih verdi: Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

İstanbul'da başlayan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından iki ülke liderinin bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koşulsuz müzakere çağrısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den olumlu yanıt geldi. İstanbul'da dün, Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Ukrayna barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır. Dünyanın bu konuda güçlü bir duruş sergilemesi önemli" açıklamasında bulundu.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy ise "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız" dedi.

Gelişmelerin ardından liderlerin bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama geldi.

TRUMP TARİH VERDİ

Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geleceğini duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada, haftada 5 bin Rus ve Ukraynalı askerin öldüğü savaşın bitirilmesine ilişkin iki liderle görüşeceğini belirtti.

Trump "Umuyorum ki verimli bir gün olacak ve ateşkes sağlanacak. Hiç olmaması gereken savaş sona erecek. Tanrı hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Taraflar, yeni müzakerelerde kendi koşullarını masaya koyacak. İşte iki tarafın istekleri...

Rusya'nın Talepleri:

2022 İstanbul taslağının müzakere temeli olarak kabul edilmesi.
İlhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'dan Ukrayna'nın çekilmesi.
Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız, nükleersiz ve silahsız bir ülke olması.
Kırım ve diğer ilhak edilen bölgelerin Rusya toprağı olarak tanınması.
Avrasya güvenlik sistemi kurulması.

Ukrayna'nın Talepleri:

Ülke sınırlarının ve egemenliğinin tamamen tanınması.
NATO üyeliği veya benzeri güvenlik garantileri.
Kırım ve işgal altındaki tüm bölgelerin iadesi.
Avrupa barış gücü konuşlandırılması.
ABD ve Avrupa'dan ekonomik ve askeri destek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Başkanı Trump tarih verdi: Putin ve Zelenskiy ile... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:59:56