ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye uçabilirim





Zelenskiy: Trump'ın bizimle Türkiye'de olmasından memnun oluruz

DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu ziyareti esnasında Ukrayna barışı konusunda gelişme kaydedilmesi halinde Türkiye'ye seyahat edebileceğini açıkladı.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı kapsayan Ortadoğu ziyareti öncesinde açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesinde gelişme kaydedilmesi halinde Türkiye'ye seyahat edebileceğini söyledi.Beyaz Saray'da gazetecilere Türkiye'de yapılması muhtemel Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Trump, "Oraya aslında uçmayı düşünüyordum. Eğer bir şeyler olabileceğini düşünürsem, sanırım böyle bir olasılık var" diye konuştu.Donald Trump, ayrıca Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması gündemde olan görüşmeler hakkında "Her iki liderin orada olacağına inanıyorum" diyerek bu görüşmelerden "iyi sonuçlar çıkacağını düşündüğünü" kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 günlük ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu da yanıtlayan Trump, "Benim hissiyatım anlaşacakları yönünde. Hissediyorum. İçimde bir his var" dedi.Trump'ın bu sözleri üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir açıklama yaptı.Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Başkan Trump'ın açıklamasını az önce duydum. Son derece önemli sözler" görüşüne yer verdi.Başkan Trump'ın diplomasiye zemin hazırlayabilecek "tam ve ön koşulsuz ateşkes fikrini" desteklediklerini ve yine Trump'un "Putin ile doğrudan görüşülmesi" önerisine de destek verdiklerine vurgu yapan Zelenskiy, "Ben açıkça bir araya gelmeye hazır olduğumu ifade ettim. Ben Türkiye'de olacağım. Umarım Ruslar bu görüşmeden kaçmazlar" sözlerini kaydetti.Ukraynalı lider sözlerini şöyle tamamladı:"Ve gayet tabii ki, Ukrayna'da hepimiz Başkan Trump'ın Türkiye'de bizimle olmasından memnuniyet duyarız. Bu doğru bir fikirdir. Bir çok şeyi değiştirebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekten de bu üst düzey görüşmeye ev sahipliği yapabilir. Yardım eden herkese teşekkürler."Cumartesi günü Kiev'i ziyaret ederek Zelenskiy ile bir araya gelen Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Rusya'ya ön koşulsuz ateşkes çağrısı yapmış, bugün gece yarısına kadar Moskova'nın bu talebi kabul etmemesi halinde yaptırımlar için düğmeye basılacağını duyurmuştu.Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya 15 Temmuz'da İstanbul'da doğrudan barış müzakereleri yapılmasını teklif etti.Putin'in bu çıkışına Ukrayna lideri Zelenskiy Pazar günü sosyal medya platformunda yaptığı video paylaşımıyla yanıt verdi. Ukrayna lideri, İstanbul'a gitmeye hazır olduğunu, Putin'den de orada hazır bulunmasını beklediğini "Perşembe günü Türkiye'de Putin'i şahsen bekliyorum" ifadeleriyle dile getirdi.Bugün açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Zelenskiy'nin Putin'e yaptığı İstanbul'da bir araya gelme davetine değinmedi, Ukrayna ile uzun vadeli barışı sağlamak için "ciddi yöntemlere" odaklandıklarını söylemekle yetindi.