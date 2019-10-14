Trump, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'ni Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekât dolayısıyla uygulanacak yaptırımları duyururken, "Başkanlık kararını yayınlayacağım." dedi.





Trump'ın açıklamaları şöyle:





"Yakında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığa katkı sunan hareketlerine katkı koyan hükümetin mevcut ve eski hükümetinin yetkililerine ya da herhangi bir kişiye yaptırım uygulanması konusunda yetki veren bir Başkanlık kararını yayınlayacağım.





"Çelike uygulanan gümrük vergisi mayıs ayında yaşanan indirimin öncesindeki gibi yeniden yüzde 50’ye çıkarılacak. ABD, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen ve Türkiye’yle 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak.





"Bu emir, ABD’nin ciddi insan hakları ihlallerine, ateşkes önünde engel çıkarılmasına, yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesini engellemeye, sığınmacıların zorla döndürülmesine ya da Suriye’de barışın, güvenliğin, istikrarın tehdit edilmesine karışmış kişilere güçlü ek yaptırımlar uygulamasının da önünü açacak.

"Bu emir, finansal yaptırımları, mal varlılarının bloke edilmesini ve ABD’ye girişi de kapsayan geniş kapsamda sonuçlar için yetki verecek.





"Ofisteki ilk günümden bu yana, Trump yönetimi yorulmada ABD ve onun vatandaşlarının güvenliği için yorulmadan çalışıyor. ABD ve onun partnerleri IŞİD'in acımasız bölgesel halifeliğinin yüzde 100'ünü özgürleştirdi. Türkiye bu yapılanları tehlikeye atmamalı.





Türkiye aynı zamanda Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillerin, özellikle hassas etnik ve dini azınlıkların korunmasına öncelik vermelidir. Sivillere ayrımcılık, sivil yapıların yok edilmesi ve etnik veya dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez. Buna ek olarak sığınmacıların geri dönüşü güvenli, gönüllü ve onurlu bir biçimde sağlanmalı."