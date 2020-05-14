ABD Başkanı Trump'tan Çin'e tehdit

Çin’i koronavirüs pandemisi nedeniyle suçlayan ABD’den Pekin’e karşı bugün daha sert açıklamalar geldi. Trump Çin ile tüm ilişkileri kesme tehdidinde bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığı da Pekin'i koronavirüs araştırmalarını çalmaya çalışmakla suçladı.



ABD’nin koronavirüs pandemisi nedeniyle Çin’e yönelik suçlamalarında ton giderek yükseliyor.







ABD Başkanı Donald Trump, bugün Fox News’e verdiği mülakatta Çin ile ilişkileri tamamen kesebileceklerini söyledi.





ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Çin’in salgının yayılmasına izin verdiğini ileri sürerek “Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının” ABD’deki koronavirüs araştırma sonuçlarını çalmak için siber saldırı düzenlediği iddiasını tekrarladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada da FBI’ın konuya ilişkin dün yayımladığı raporundan söz edilerek “ABD Çin Halk Cumhuriyeti’ni bu kötücül faaliyetine son vermeye çağırmaktadır” denildi.





Açıklamada ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla pandemiye karşı işbirliği yaptıkları ancak Çin’in biliminsanlarını, gazetecileri susturmaya ve dezenformasyon yaymaya çalıştığı iddia edildi.





Fox News’e konuşan Trump ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Şi ile “çok iyi bir ilişkisi” olduğunu söyledi, “Ama şu anda onunla konuşmak istemiyorum” dedi. “Çin konusunda çok hayal kırıklığına uğradım” diyen Trump “Çin’e nasıl karşılık verileceği” sorusu üzerine “Yapabileceğimiz birçok şey var. Tüm ilişkimizi kesebiliriz. Eğer bunu yaparsanız ne olur? Tüm ilişkiyi keserseniz 500 milyar dolar tasarruf etmiş olursunuz” dedi.





İki gün önce Trump yönetiminin emeklilik fonlarının Çin hisselerine yatırılmasını engelleme talimatı verdiği ortaya çıkmıştı. ABD’de birçok Cumhuriyetçi Partili senatör tarafından Çin’e karşı yeni yaptırım uygulanması çağrıları yapılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ABD’li kongre üyelerinin yaptırım çağrılarını kınamış ve ABD yönetiminin salgınla mücadeledeki başarısızlığının sorumluluğunu üzerinden atmak için Çin’e karşı “varsayımsal bir suçla soruşturma başlatmaya çalıştığını” bildirmişti.





Çin’in Global Times gazetesinde bugün yer alan bir haberde Pekin’in ABD’nin olası yaptırımlarına karşılık vereceği kaydedildi.





Öte yandan Reuters’ın haberine göre Trump dün imzaladığı bir kararnameyle Huawei, ZTE gibi birçok Çinli teknoloji şirketini ülkede kara listeye alan ve geçen yıl Mayıs ayında alınan kararı uzattı.