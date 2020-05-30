Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Trump'tan gerginliği artırıcı çağrı /30 Mayıs 2020 22:19

ABD Başkanı Trump'tan gerginliği artırıcı çağrı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi sonrasında büyüyen olaylarla ilgili yaptığı açıklamada gerginliği artıcı yönde yorumlanabilecek bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

George Floyd cinayetinin ardından birçok şehirde kitlesel eylemlerin görüldüğü ve yer yer polisle çatışmaların yaşandığı ABD'de Başkan Donald Trump, destekçilerini destekçilerini Beyaz Saray önüne çağırdı.

Dün gece Beyaz Saray önünde yapılan gösterilerle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Trump, "Profesyonelce yönetilen Beyaz Saray'daki 'sözde' göstericilerin George Floyd'la pek bir işi yoktu. Sadece sorun meydana getirmek için oradaydılar. Gizli Servis onlarla kolayca başa çıktı. Bugün, anladığım kadarıyla, Beyaz Saray'da bir MAGA gecesi olacak???" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray önündeki gösteriler nedeniyle, başkanlık konutu yoğun polis korumasına alınmış ve Beyaz Saray'a giriş çıkışlar durdurulmuştu.

MAGA nedir?

Trump'ın seçim sloganı olan Make America Great Again (Amerika'yı yeniden büyük yap) kısaltması olan MAGA gecesi ifadesi, Trump'ın kendi destekçilerini Beyaz Saray önüne çağırması şeklinde yorumlandı.

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından birçok şehirde başlayan gösteriler nedeniyle sokaklardaki gerginliğin hala devam ettiği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Başkanı Trump'tan gerginliği artırıcı çağrı Sonraki Haber >>

CNN binasının camları kırıldı

CNN binasının camları kırıldı

SpaceX’in prototipi infilak etti

SpaceX’in prototipi infilak etti

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD'de George Floyd isyanı

ABD'de George Floyd isyanı

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:24:28