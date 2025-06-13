ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama: 'Gerekirse İsrail'i savunacağız'

İsrail'in İran'a gece yarısı başlattığı saldırıların yankıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi





Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.





Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var" ifadelerini kullandı.





İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" açıklamasında bulundu.