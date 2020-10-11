Samanyolu Haber /Gündem / ABD Başkanı Trump'tan 'iyileştim' açıklaması /11 Ekim 2020 20:01

ABD Başkanı Trump'tan 'iyileştim' açıklaması

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yeni açıklamada artık koronavirüs taşımadığını söyleyerek virüse karşı bağışıklığı olduğunu iddia ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 hastalığını atlattığını söylerken "Görünen o ki bağışıklığım var" dedi.

Fox News kanalı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi veren ABD Başkanı Trump, artık Koronavirüs taşımadığını söyleyerek virüse karşı bağışıklığı olduğunu iddia etti.

En iyi standartlardaki testlerden geçtiğini ve 'harika' durumda olduğunu söyleyen Trump, "Görünen o ki bağışıklığım var. Dışarı çıkabilirim. Bilmiyorum, belki uzun zaman ya da kısa zaman için, belki ömür boyu geçerlidir, kimse kesin olarak bilmiyor. Ama benim bağışıklığım var" dedi.

Çok iyi hissettiğini ifade eden Trump, "Bilirsiniz, 'bağışıklık' kelimesinin bir anlamı var. Gerçekten koruyucu bir parıltıya sahip olmanın bir anlamı var. Bence buna sahip olmak oldukça önemli" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Başkanı Trump'tan 'iyileştim' açıklaması Sonraki Haber >>

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:41