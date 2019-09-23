ABD Başkanı Trump'tan şaşkına çeviren karar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi'ni, "Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur" sözleri ile açtı. Küresel ısınmayı inkar eden ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılması ise şaşkınlığa neden oldu. Trump, salondaki konuşmaları bir süre dinledikten sonra hiçbir şey söylemeden salondan ayrıldı.





ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu’nun ilk günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık ettiği İklim Değişikliği Zirvesi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Dünya liderlerine seslenen Guterres, "2050 yılına kadar müzakere etme zamanı değil, karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmek için harekete geçme zamanı" ifadelerini kullandı. "Dünya ürpertici bir çığlık atıyor. Dur" diyen Guterres, dünyanın daha tehlikeli seviyelere ulaşmasını önlemek için daha fazlasını yapacaklarını söyledi.



