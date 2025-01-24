ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna'da 'petrol aracılığıyla barış' iddiası

Euronews'te yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın petrol fiyatlarının düşmesiyle sona erebileceğini iddia etti.



Perşembe günü Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) video bağlantısı aracılığıyla konuşan Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) petrol fiyatını düşürmesini isteyeceğini ve bunun Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini "derhal" sona erdireceğini söyledi.



"Şu andaKİ fiyat savaşın devam etmesine neden olacak kadar yüksek, petrol fiyatını düşürmeli ve savaşı sona erdirmelisiniz," diye ekledi.



OPEC, aralarında Irak, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu petrol zengini 12 ülkeden oluşuyor ve bu ülkeler toplamda küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Bir blok olarak büyüklükleri, üretimi artırarak ya da azaltarak petrol fiyatını önemli ölçüde etkileyebilecekleri anlamına geliyor.



Trump, Suudi Arabistan ve OPEC'e petrol fiyatlarını düşürmeleri için baskı yapma sözü vererek, askeri yardımdan ziyade ekonomik önlemlerin çatışmayı sona erdirmenin anahtarı olabileceğini öne sürdü.



Göreve yeni başlayan ABD BaşkanI Trump ayrıca savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas kurma isteğini de dile getirdi. Barışı nasıl müzakere edeceğine dair ayrıntı vermese de Trump "Ukrayna'nın bir anlaşma yapmaya hazır olduğu" konusunda ısrar etti.



Trump'ın stratejisinin inandırıcılığı belirsiz. Rusya, neredeyse üç yıl önce Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana çok sayıda ABD ve Avrupa yaptırımına maruz kaldı. Petrol Rusya'nın ABD'ye yaptığı en büyük ihracattı ancak bu ticaret 2023 yılında sıfırlandı.



Bu arada İran hem OPEC üyesi hem de Rusya'nın müttefiki ve Trump'ın önerdiği plana karşı çıkabilir.



Ancak Trump aynı zamanda ABD'nin yerli petrol ve gaz için yeni bir sondaj dalgası başlatmasını da öneriyor ki bu da küresel fiyatları aşağı çekebilir ve Rusya üzerinde baskı yaratabilir.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy perşembe günü yaptığı açıklamada, "Önemli olan yavaşlamamak ve bu savaşı isteyen tek varlık olan Rusya'ya baskı yapmaktır," dedi.



"Enerji kaynakları ve özellikle de petrol, barışın ve gerçek güvenliğin en önemli anahtarlarından biridir," dedi. "Avrupa'nın enerji kaynakları konusunda Rusya ile değil, Amerika ve dünyadaki diğer ortaklarıyla daha fazla çalışması gerekiyor."



Bu hafta başında Trump, Putin'in savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmaması halinde Rusya'yı "yüksek düzeyde vergi, gümrük vergisi ve yaptırım" uygulamakla da tehdit etti.