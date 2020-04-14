Samanyolu Haber /Dünya / ABD başkanlık seçime sayılı günler kala Obama açıkladı /14 Nisan 2020 23:33

ABD başkanlık seçime sayılı günler kala Obama açıkladı

ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların Cumhuriyetçi Trump karşısındaki adayı olacak olan Biden'a bir önceki başkan Obama'dan destek geldi.

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ABD eski Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’da geçirdiği sekiz yılda yardımcısı olan Joe Biden’a başkanlık yarışında desteğini açıkladı. Biden, 3 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump'ın rakibi olacak.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için aday adayı olan Joe Biden'a desteğini açıkladı. Demokrat partinin başkan adayı olacağı kesinleşen Biden, Obama'nın 2009-2017 yılları arasındaki başkanlık döneminde başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Obama Salı günü Twitter üzerinden yayınladığı 12 dakikalık videoyu, "Dostum Joe Biden'a ABD Başkanlığı için desteğimi açıklamaktan onur duyuyorum. Haydi bakalım" tweetiyle paylaştı.

Eski yardımcısının liderlik ve deneyimini öven Obama, "Joe'nun bir başkanda ihtiyaç duyduğumuz tüm özelliklere sahip olduğuna inanıyorum" dedi. Biden'ı "yakın bir dostu" olarak nitelendiren Obama, "Joe, bize en karanlık dönemlerde rehberlik edebilecek ve bizi tedavi edebilecek karakter ve deneyime sahip" ifadelerini kullandı. Obama, Biden'ı 2008 yılında yardımcısı olarak seçmesinin "verdiği en iyi kararlardan biri olduğunu" söyledi.

Biden'ın Demokrat partinin adaylık yarışındaki tek rakibi Bernie Sanders, birkaç gün önce yarıştan çekilmiş ve ardından Biden'a desteğini açıklamıştı. Biden'a destek mesajında Sanders'ı da öven Obama, Sanders'ın kampanya vaatlerine paralel bir biçimde, ABD'nin yapısal değişime ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde Biden, 2017 yılında koltuğu Obama'dan devralan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak.


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