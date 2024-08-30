ABD bastırdı, İsrail Gazze'de ilk kez geri adım attı!

'İNSANİ YARDIMLARA SÜREKLİ ERİŞİLEBİLMELİ'

ABD Ulusal Halk Radyosu (NPR) tarafından yayınlanan belgede, "İsrail ordusunun daha fazla hareket özgürlüğü sağlamak için süresi sona eren tahliye emirlerini iptal etmesi, nüfusun güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak için tahliye emirlerinin verilmesinden en az 48 saat sonra operasyonları durdurması ve insani yardım alanlarını koruyarak sürekli erişilebilirliği sağlaması" gibi önlemlerden bahsedilirken, İsrail'in Filistinlileri tekrar tekrar yerinden ettiğine dikkati çekilen haberde, Gazze'de yaşanılabilir ve güvenli bölgelerin son derece azaldığına dikkat çekildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023'den beri Gazze'de aralıksız sürdürdüğü katliamlara tepki yağarken, ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliği tarafından hazırlanan 28 Ağustos tarihli bir belge sızdırıldı. Söz konusu belgede İsrail’e gerekli görülmeyen tahliye emirlerini iptal etmeye çağrısı yapıldı.Belge tarihinden bir gün sonra, İsrail, saldırıların başlangıcından bu yana ilk kez, Filistinli sivillerin Gazze'nin merkezindeki Deyr El Belah bölgesi için yayınladığı tahliye emrini kaldırarak insanların evlerine dönebileceğini açıkladı.Belgeye göre, tekrarlanan ve çoğu zaman aceleye getirilen tahliye emirlerinin sivillerin zarar görmesine yol açtığı, İsrail ordusunun bahsi geçen tahliye emirlerini yeterli uyarıları yapmadan verdiği ve gerekli zamanı tanımadan operasyonlara başladığı kaydedildi.