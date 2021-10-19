ABD, Batı Trakya’ya silah yığmayı hızlandırdı

USNS Yumma’nın halen Çanakkale açıklarında seyrettiği açıklandı.Yunanistan ile ABD'nin geçtiğimiz hafta içerisinde imzaladığı savunma anlaşmasının ardından ABD hızla harekete geçti.







Yunanistan medyasında bugün yer alan habere göre, ABD ordusunun en büyük nakliye gemilerinden biri olan USNS Yumma'nın halen Çanakkale açıklarında seyrettiği ve birkaç saat içerisinde Dedeğaç Limanı'na girerek içerisindeki Apachi saldırı helikopterleri, Romeo ve Sikorski deniz işbirliği helikopterleri, Chinook helikopterleri, M1 Abrams tankları, zırhlı araçları ateşleyebilen lastik kaplı zırhlı araçlarının limana indirileceği belirtildi.





Askeri araçların bir bölümünün trenlerle Dedeağaç Havalimanı'ndaki ABD askeri üssüne nakledileceği belirtildi.





103 metre uzunluğunda 29 metre genişliğinde ve 9 bin 154 ton taşıma kapasitesi olan USNS Yumma geçtiğimiz yılda ABD donanmasına ait önemli silahları Dedeağaç limanına getirmişti.