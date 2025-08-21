Samanyolu Haber /Dünya / ABD bazı göçmenleri Uganda’ya gönderecek /21 Ağustos 2025 12:58

ABD bazı göçmenleri Uganda’ya gönderecek

Uganda’da hükümet tarafından yapılan açıklamada ABD ile göçmenlerin kabulüne yönelik bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada “Uganda, ABD’de kalma hakkı tanınmayan göçmenleri almayı kabul etti” dedi.

Uganda Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Vincent Bagiire, X platformunda yaptığı açıklamada, “Anlaşma, ABD’de sığınma hakkı verilmeyen ancak ülkelerine dönmek istemeyen ya da bu konuda endişeleri bulunan üçüncü ülke vatandaşlarını kapsıyor,” dedi. Bagiire ayrıca bunun “geçici bir düzenleme” olduğunu vurguladı. “İki taraf, anlaşmanın nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışıyor” diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, daha önce El Salvador ve Esvatini gibi üçüncü ülkelerle de benzer anlaşmalar müzakere etmiş, ancak bu uygulamalar insan hakları gruplarının sert eleştirilerine hedef olmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre hâlihazırda yaklaşık 1,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Uganda, Afrika’nın en büyük mülteci nüfusuna sahip ülkesi konumunda. Bu yeni anlaşmayla Uganda, daha önce Washington’la benzer düzenlemelere görüşen Ruanda ve Güney Sudan’a katıldı.

