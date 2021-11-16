Samanyolu Haber /Dünya / ABD Belarus'a karşı yaptırım hazırlığında /16 Kasım 2021 10:09

ABD Belarus'a karşı yaptırım hazırlığında

ABD, Polonya sınırında derinleşen göçmen krizi nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulama kararı aldı. Belarus hükümetinin krizdeki "insanlık dışı" tutumu nedeniyle yaptırımlara başvurulduğu bildirildi.

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Polonya sınırına kasten göçmen yığmakla ve krizi derinleştirmekle suçlanan Belarus hükümeti üzerindeki baskı artıyor. Avrupa Birliği'nin ardından ABD de Belarus hükümetine yönelik yeni yaptırımlar hazırlandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Belarus hükümetinin "insanlık dışı" tutumu nedeniyle "AB'nin yanı sıra diğer partner ve müttefiklerle yakın koordinasyon içinde" yeni cezai tedbirlerin hazırlandığını duyurdu.

Alexander Lukaşenko liderliğindeki yönetimin "demokrasi, insan hakları ve uluslararası normlara yönelik devam eden saldırılarından sorumlu tutulması gerektiğini" söyleyen Price, "Yaralı insanların kalpsizce istismar edilmesini ve baskı altına alınmasını, yasalara aykırı mülteci akınının desteklenmesini kınıyoruz" dedi. Price, AB Dışişleri Bakanlarının Belarus'a yönelik yaptırımlara ilişkin kararına da atıfta bulundu. AB Dışişleri Bakanları, dün gerçekleştirdikleri zirvede Belarus hükümetine yönelik yaptırım rejiminin genişletilmesini kararlaştırmıştı. Bu kapsamda göçmenlerin bölgeye seyahat etmesine yardımcı olan kişi ve kuruluşların hedef alınacağı açıklandı.

Merkel ile Macron Putin'le görüştü

Öte yandan Polonya-Belarus sınırındaki krizin sona erdirilmesi için diplomatik çabalar da sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk Batılı lider olarak dün Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'yla telefonla görüştü. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede özellikle sınırdaki göçmenlere insani yardımın gerekliliği üzerinde durulduğunu, Merkel ve Lukaşenko'nın bu konuyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede "gerginliğin düşürülmesi" üzerinde mutabık kalındığı bildirildi. Açıklamada, "Güncel krizin nedenleri konusunda hemfikir olunmasa da Putin'in, özellikle de araçsallaştırılan göçmenlere duyulan saygıdan ötürü, bu krizin sona erdirilmesi gerekliliğini kabul ettiği" belirtildi.

Afrika ve Ortadoğu'dan gelen çok sayıda göçmen AB topraklarına girebilmek için Belarus'un Polonya sınırında haftalardır bekleyiş içinde. Şu ana kadar sekiz göçmenin hayatını kaybettiği bölgede düşen sıcaklıkların da etkisiyle bir insani kriz yaşanmasından endişe ediliyor. Sınırda olağanüstü hal ilan eden Belarus hükümeti, yardım kuruluşları ve gazetecilerin bölgeye girmesine izin vermiyor.

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