ABD: Beş Bebekte Virüs Tespit Edildi

ABD'de Bir Günde En Fazla Ölüm





Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de bir günde 1094 kişi Corona virüsünden hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı ise bir günde 1094 artarak 7077 oldu.





Maryland eyaletinde beş bebekte Corona virüsü tespit edildi. Vakaları açıklayan Maryland Valisi Larry Hogan, bebeklerin en gencinin daha bir aylık olduğunu bildirdi.





Hogan, ''Gerçek şu ki bu hastalık ayrım gözetmiyor ve kimse dokunulmaz değil'' dedi.



