Samanyolu Haber /Gündem / ABD: Beş Bebekte Virüs Tespit Edildi /04 Nisan 2020 13:46

ABD: Beş Bebekte Virüs Tespit Edildi

Maryland eyaletinde beş bebekte Corona virüsü tespit edildi. Vakaları açıklayan Maryland Valisi Larry Hogan, bebeklerin en gencinin daha bir aylık olduğunu bildirdi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de bir gündeki en büyük can kaybı yaşandı, 1094 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de Bir Günde En Fazla Ölüm

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de bir günde 1094 kişi Corona virüsünden hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı ise bir günde 1094 artarak 7077 oldu.

Maryland eyaletinde beş bebekte Corona virüsü tespit edildi. Vakaları açıklayan Maryland Valisi Larry Hogan, bebeklerin en gencinin daha bir aylık olduğunu bildirdi.

Hogan, ''Gerçek şu ki bu hastalık ayrım gözetmiyor ve kimse dokunulmaz değil'' dedi.

New York'ta Şartlar Ağırlaşıyor Vaka Sayısı 100 Bini Geçti

ABD’de Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen New York’ta şartlar giderek ağırlaşıyor. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte en fazla can kaybının yaşandığını ve en fazla sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Vali Cuomo, New York’ta vaka sayısının 102 bin 863’e yükseldiğini, can kaybı sayısının da son 24 saatte 562 artarak 2 bin 935’e yükseldiğini belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, önümüzdeki hafta şartların daha da ağırlaşacağını söyledi.

Eyaletteki vaka ve ölümlerin neredeyse yüzde 95'i New York kenti ile banliyoları Long Island ve Weschester bölgelerinde olduğu kaydedildi.

New York’ta yoğunluğun azalması ve sosyal mesafe kuralının sağlanması için ilave tedbirler alındı.
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