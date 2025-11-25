ABD, Biden döneminde kabul edilen 233 bin mültecinin durumunu yeniden inceliyor

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde ülkeye kabul edilen tüm mültecilerin statülerinin yeniden incelenmesi talimatını verdi.





Pazartesi günü sızdırılan bir hükümet metnine göre, Ocak 2021 ile Şubat 2025 arasında ABD’ye giriş yapan yaklaşık 233 bin mülteci bu uygulamadan etkilenecek. Ayrıca bu gruba dahil olan tüm kişilerin kalıcı oturma izni başvuruları da durdurulmuş bulunuyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre yazıda, Biden yönetiminin hız ve sayı odaklı hareket ederek detaylı görüşmeler ve kapsamlı kontrolleri ikinci plana attığı öne sürülüyor.





Trump, görevine başladıktan sonra mülteci alımını askıya almış ve böylece Biden’ın icraatlerini tersine çevirmişti. Biden döneminde sadece 2024 mâli yılında 100 binden fazla mülteci kabul edilmişti. 2026 mali yılı için ise Trump yönetimi mülteci kabul üst sınırını tarihi bir düşüşle 7 bin 500'e çekti.





Mülteci yardım kuruluşları ve Demokratlar ise bu kararı eleştirdi.





İbrani Göç Yardım Derneği HIAS’ın Başkanı Mark Hetfield, yeni inceleme programını gereksiz, zalimce ve müsrif olarak nitelendirdi. Hetfield, mültecilerin zaten diğer göçmen gruplarından daha sıkı incelendiğini belirtti.





İltica konularında yetkili olan ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri (USCIS) tarafından, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.