Samanyolu Haber /Gündem / ABD binlerce istihbaratçısını kaybedebilir /06 Kasım 2021 09:26

ABD binlerce istihbaratçısını kaybedebilir

Binlerce istihbarat görevlisi, ABD hükümetinin aşı zorunluluğu kararına uymadıkları için yakında işlerinden uzaklaştırılabilir. Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, bu durumun ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturacağı endişesini taşıyor.

SHABER3.COM

 
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Üyesi, Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Chris Stewart, Ekim ayı sonu itibarıyla bazı istihbarat kurumlarının çalışanlarının en az yüzde 20'sinin aşısız olduğunu söyledi.

CIA Başkanı William Burns geçen hafta kamuoyuna yaptığı açıklamada, kurum görevlilerinin yüzde 97'sinin aşılandığını açıkladı. ABD casus uydularını işleten Ulusal Keşif Dairesi çalışanlarının da yüzde 90'ından fazlası aşılandı.

Ancak Stewart, 18 istihbarat kurumunu çatısı altında toplayan istihbarat teşkilatının çalışanlarının yüzde 40’ının hala aşısız olduğunu söyledi. Stewart, yönetimin komisyona sunduğu ancak kamuoyuna açıklanmayan bilgileri aktardı. Stewart, aşı oranlarıyla ilgili tüm bilgiler sınıflandırıldığı için kurumların isimlerini belirtmekten kaçındı.

Yöntimin sivil çalışanların aşı olmalarını zorunlu kıldığı 22 Kasım tarihinden önce pek çok kişi aşı olmaya devam edecek olsa da, bu durum, aşıya karşı direnenler nedeniyle bazı büyük kurumları, eksik personelle görev yapmak durumunda bırakabilir. İstihbarat görevlilerinin yerini doldurmak, son derece uzmanlaşmış çalışmalar yapmaları ve güvenlik soruşturmalarını tamamlamış olmalarının gerekmesi nedeniyle oldukça zor.


Ulusal İstihbarat Dairesi, kurum çalışanlarına yönelik rakamların açıklanmasına dair çok sayıda talebi reddetti. Daire ayrıca, zorunluluğa uyulmaması nedeniyle memurların işten çıkarılması durumunda hangi acil durum planlarının yürürlükte olduğunu da belirtmedi.

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines geçen haftaki bir oturumda verdiği ifadede, daire çalışanlarının yüzde kaçının aşılandığını açıklamayı reddetti, "Bunun görev için bir sorun olacağını beklemiyoruz" dedi.

Stewart tarafından sunulan aşılama oranları genel olarak ABD nüfusununkinden daha yüksek. Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 70'i tam olarak aşılanmış durumda ve yüzde 80'i en az bir doz aşı olmuş durumda. İstihbarat teşkilatının yaklaşık 100 bin çalışanı var.

Stewart, yönetimi, tıbbi, dini ve diğer gerekçelerle, kişiler için daha fazla muafiyet tanımaya ve istihbarat görevlilerinin işten çıkarılmasını geciktirmeye çağırdı.

Stewart, bu durumun ulusal güvenlik üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini paylaştı. Stewart, "Potansiyel olarak aynı gün içinde binlerce kişiyi işten çıkarıyorsunuz. Ayrıca Craigslist'e bir ilan koyup insanların Perşembe gününe kadar başvurmasını sağlayamazsınız" diye ekledi.

Başkan Joe Biden, ABD'deki aşı oranını artırmak için federal çalışanları, sözleşmelileri ve sağlık çalışanlarını etkileyen birkaç emir yayınladı. Beyaz Saray, aşı oranlarını arttırmak ve ABD'de 750 binden fazla insanın ve dünya çapında 5 milyon kişinin ölümüne neden olan pandemiden kaynaklanan ölümleri azaltmak için bu zorunlulukları getirdi.

Illinoise’den Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Darin LaHood da, geçen hafta katıldığı bir oturumda Stewart'ın endişelerinin altını çizdi ve kurum yöneticilerine aşılanmamış çalışanların küresel olarak herkesi etkilediğini söyledi.

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Mark Warner’sa yaptığı açıklamada, federal çalışanlar için aşı yapılmasını desteklediğini söyledi. Warner, "Hayat kurtarmak ve göreve hazır olmayı sürdürmek için elimizdeki her aracı kullanmamız gerekiyor" dedi.

Federal yetkililer ve bağımsız sağlık uzmanları, mevcut aşıların güvenli olduğunu onaylamış durumda. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yakınlarda yaptığı bir çalışma, Nisan-Temmuz ayları arasında aşılanmamış kişilerin aşılı kişilerden 10 kat daha fazla hastaneye kaldırıldığını ve COVID-19'dan ölme olasılığının 11 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD binlerce istihbaratçısını kaybedebilir Sonraki Haber >>

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

aHaber'den bir provokasyon girişimi daha

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:42:47