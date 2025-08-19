Samanyolu Haber /Dünya / ABD, binlerce öğrencinin vizesini iptal etti /19 Ağustos 2025 10:19

ABD, binlerce öğrencinin vizesini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberleri doğruladı.

SHABER3.COM

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığının 6 binden fazla öğrenci vizesini, süresinin bitmesi ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair Fox News haberini doğrulayabiliriz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vize iptallerinin büyük çoğunluğunun, “saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve teröre destek suçlarından kaynaklandığı” belirtildi.

YASA İHLALİ VE TERÖRİZM İDDASIYLA
Vizenin yaklaşık 4 bininin yasaları ihlal nedeniyle iptal edildiği belirtilen açıklamada, 200 ila 300 civarında öğrenci vizesinin ise “terörizm nedeniyle” iptal edildiği kaydedildi.

ABD haber kanalı Fox News, ABD Dışişleri Bakanlığının “saldırı, hırsızlık ve terörizme destek” nedeniyle 6 binden fazla öğrencinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Haberde, Filistin yanlısı protestolara katılan öğrencilerin vize iptali konusunda daha yoğun incelemeye tabi tutulduğu vurgulanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçisi protesto ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, binlerce öğrencinin vizesini iptal etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:31